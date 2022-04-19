Арестович розповів про наступ російських військових на сході України

Ворог намагається оточити українських військових.

Російські окупанти почали наступ на сході України. Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович розповів про дії ворога.

Арестович повідомив, що загарбники намагаються оточити українських військових. Для цього окупанти завдаються ударів в районі Харкова та Гуляйполя, аби відволікти ЗСУ. Разом з тим ворог намагається взяти місто Маріуполь, але йому це не вдається.

"Противник розпочав активну фазу наступу на сході України, з намаганням оточити наші війська в районі Ізюму і на південь на Волноваху. Для цього він наносить відволікаючі удари, тобто діє в районі Харкова, Гуляйполя і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається", - зазначив Арестович.

Також радник очільника Офісу президента додав, що російські військові зосереджує всі зусилля, аби продовжити наступ від міста Ізюм.

"Головні зусилля ворог зосереджує на просуванні від міста Ізюм та оточенні міста Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також йому не вдається", - додав політик.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 19 квітня

Нагадаємо, Олексій Арестович також заявив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу.

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