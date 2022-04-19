На тенісному турнірі в Штутгарті за кожен ейс жертвуватимуть гроші українцям

На тенісному турнірі в Штутгарті за кожен ейс жертвуватимуть гроші українцям

Титульний спонсор турніру WTA в Штутгарті Porsche буде жертвувати на допомогу Україні 100 євро після кожного поданого ейса.

Зібрану суму передадуть фондам, які піклуються про українців, інформує офіційний сайт Porsche.

Stiftung Agapedia направить виручені гроші на медичну допомогу для українських дітей та їх родичів, в той час як спортивна регіональна конфедерація підтримає українських тенісистів, які виїхали за кордон, в першу чергу дітей та їх тренерів.

Зазначимо, що минулого року на турнірі в Штутгарті було подано 260 ейсів.

Турнір WTA у Штутгарті триватиме протягом 18-24 квітня.

Нагадаємо, що Тенісний центр Федерації тенісу України, що знаходився в Ірпені Київської області, було повністю зруйновано внаслідок нападу Росії на Україну.

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