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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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58
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Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: людей заблоковано на п’ятому поверсі, є постраждалі (оновлено)

У Запоріжжі люди опинилися заблокованими після удару РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ввечері 5 жовтня. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив т.в.о голови Запорізької обласної державної адміністрації. Михайло Семікін.

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За даними ОВА, щонайменше двоє людей дістали поранення. Одного пораненого чоловіка доправили до лікарні, а жінці медики надали допомогу на місці.

«Чоловік, 63 роки, у тяжкому стані — його доправили до лікарні. Жінка, 37 років, отримала термічні опіки, її стан не тяжкий. Допомогу їй надали на місці. Також рятувальники евакуювали трьох людей із 9-го поверху. Вони цілі та неушкоджені», — зазначив Семікін.

Крім того, є інформація про людей, яких заблоковано на п’ятому поверсі пошкодженої будівлі. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, триває рятувальна операція.

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня — фото, відео

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорізька ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 5 жовтня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерхівку.

Також через російський обстріл Сум 4 жовтня було зруйновано завод фармацевтичної компанії «КУСУМ».

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