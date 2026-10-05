Російські військові три місяці працювали кур’єрами у Києві: боєць ЗСУ розповів шокувальну історію

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Боєць 425-го окремого штурмового полку з позивним «Киянин» заявив, що двоє російських військових нібито змогли дістатися до Києва, влаштуватися кур’єрами служби доставки та кілька місяців вільно пересуватися містом. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це «Киянин» розповів на YouTube-каналі військового блогера Юрія Романенка.

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За словами військового, двоє росіян нібито перейшли лінію бойових дій у Сумській області, після чого попутними машинами дісталися до столиці. При собі вони начебто не мали ані документів, ані грошей.

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«Киянин» стверджує, що згодом чоловіки влаштувалися, ймовірно, кур’єрами Glovo і близько трьох місяців працювали у Києві.

За його версією, за цей час вони заробили гроші, купили телефон, а згодом спробували перетнути кордон у напрямку Білорусі, де їх і затримали.

Військовий заявив, що під час допиту прикордонники були шоковані історією про те, як довго росіяни могли залишатися непоміченими.

Згадав ще один випадок

Також «Киянин» розповів про ще одного громадянина РФ, який нібито проник у тил у Дніпропетровській області.

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За його словами, чоловік їздив електричками та пояснював відсутність документів тим, що вони начебто згоріли.

Як стверджує військовий, його зрештою виявили після того, як він спробував розрахуватися карткою російського «Сбербанку».

«Киянин» після цього розкритикував роботу правоохоронців, заявивши, що такі випадки свідчать про проблеми з контролем у тилових регіонах.

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