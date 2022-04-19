Ситуація в Маріуполі все ускладнила: Подоляк не прогнозує, коли будуть наступні переговори з Росією

Ситуація в Маріуполі все ускладнила: Подоляк не прогнозує, коли будуть наступні переговори з Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією щодо війни.

Усе тому, що РФ зробила серйозну ставку на другий етап війни проти України, заявив Подоляк.

Про це повідомляє Reuters.

Радник голови ОП зазначив, що ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес з Росією "ще складнішим". Тож зараз важко говорити, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ, сказав Подоляк.

Він також висловив переконання, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап своєї "спецоперації", прагнучи зміцнити позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.

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