GEOLN.COM — провідна пошукова система з питань нерухомості

Платформа для пошуку нерухомості GEOLN.COM постійно розвивається. І сьогодні ми докладніше розповімо про нововведення платформи на глобальному ринку нерухомості.

Інтерактивна візуалізація резиденцій у 3D

Інтерактивна візуалізація ЖК — глобальна інновація в сегменті нерухомості, яку в GEOLN.COM першими інтегрували для світового ринку нерухомості. Це означає, що будівельні об'єкти тепер можна вивчати інтерактивно, з можливістю огляду в 3D-форматі.

Отже, про знайдену нерухомість користувач може не тільки прочитати, подивитися відео, ознайомитися з відгуками, а в 3D-форматі, інтерактивно взаємодіяти з комплексами, обирати резиденції, блоки, поверхи та квартири. Пошук супроводжується красивим підсвічуванням у стилістиці сайту, завдяки чому підбір нерухомості стає ще простішим.

На карті комплексу-забудови користувач — покупець нерухомості — може обрати вподобаний будинок і розглянути його планування у форматі 3D. Пропозиції доступні для вибору як за поверхами, так і цілісно — можна виділити увесь будинок або корпус.

Вибір поверху на інтерактивній схемі в 3D на GEOLN.COM

Уся інформація надана у 3D-форматі для максимальної зручності користувачів. Клієнтам — покупцям квартир — це надає цілу низку нових можливостей:

Простіший пошук.

Простіше вивчення пропозицій.

Легший спосіб купівлі.

Такий інтерактивний підхід — це приклад імплементації сучасних технологій від ІТ-компанії GEOLN.COMPANY, що обслуговує сегмент глобального ринку нерухомості.

Нові можливості глобального продажу для забудовників

Із GEOLN.COM забудовники отримують змогу якнайліпше презентувати свою нерухомість, показати її в 3D-форматі на міжнародній платформі пошуку нерухомості, що відкриває доступ до нового ринку клієнтів з усього світу.

Після розміщення своїх даних на платформі GEOLN.COM забудовники можуть безоплатно демонструвати свою нерухомість інтерактивно в 3D. Величезна міжнародна аудиторія платформи, дослідивши пропозиції ринку, зможе зацікавитись певним об'єктом.

Такий підхід у GEOLN.COM називають тісно інтегрованим з місією компанії та її філософією — поліпшувати світовий ринок нерухомості. «Адже тепер, коли у забудовника є простий доступ до клієнтів з усього світу, будівельні організації зможуть сфокусуватися на розвитку будівельного проєкту, його інфраструктурі та важливих перевагах, які можливо демонструвати онлайн і в 3D», — каже Діана Кабакчі, генеральний директор компанії.

Під’єднання до GEOLN.COM можливе після верифікації компанії, а функціонал стає доступним забудовнику після заповнення власного профайлу в особистому кабінеті. Відкрити особистий кабінет забудовника можна онлайн, достатньо пройти процедуру завантаження об'єкта й документів.