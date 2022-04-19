У Дніпрі на автобазі сталася стрілянина: є поранені

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на автобазі. Громадянин поранив одну людину.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.
Як стало відомо, подія відбулась на території автобази на проспекті Праці. Там невідомий чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, відкрив вогонь по людях. Одна особо отримала поранення.
Вже на місці копи виявили в одному з автомобілів громадянина, який підозрюється у вчиненні правопорушення. З собою у нього була зброя. Чоловіка затримали та наділи на нього кайданки.
“Поліцейські викликали слідчо-опертивну групу та швидку для пораненого чоловіка. Йому надали домедичну допомогу до приїзду лікарів. Слідчі вилучили з транспортного засобу рушницю, дозвіл на неї та боєприпаси. 47-річного громадянина доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин подіі”, — розповіли у пресслужбі патрульної поліції області.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині людей закликали не відвідувати дачі через російські обстріли.
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