В Днепре на автобазе произошла стрельба: есть раненые

В Днепре на автобазе произошла стрельба: есть раненые

В Днепре правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу на автобазе. Гражданин ранил одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на территории автобазы на проспекте Труда. Там неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по людям. Один человек получил ранения.

Уже на месте копы обнаружили в одном из автомобилей гражданина, подозреваемого в совершении правонарушения. С собой у него было оружие. Мужчину задержали и надели на него наручники.

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“Полицейские вызвали следственно-опертивную группу и скорую для раненого мужчину. Ему предоставили медицинскую помощь до приезда врачей. Следователи изъяли из транспортного средства ружье, разрешение на него и боеприпасы. 47-летний гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия”, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Напомним, что на Днепропетровщине людей призывали не посещать дачи из-за российских обстрелов.

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