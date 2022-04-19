В Офісі президента заявили, що ЄС "знає рецепт перемоги" України

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що Євросоюз знає рецепт перемоги України у війні з Росією.

Михайло Подоляк наголосив, що в Україні під час війни по-справжньому гинуть мирні люди від дій окупантів і кожен день пишеться кров’ю українських воїнів.

Про це Михайло Подоляк заявив у Twitter.

За його словами, зупинити російське зло може додаткова зброя для України, яку керівництво країни просить у міжнародних партнерів, а також ембарго на російську нафту.

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"Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують гепіенд – кожна серія пишеться кров’ю українських воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для України і ембарго на російську нафту. ЄС знає рецепт перемоги", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров 19 квітня заявив про початок нового етапу "російської спецоперації в Україні".

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