Росія планувала напад на Білорусь, щоб придушити мирні протести - розвідка

Росія планувала напад на Білорусь, щоб придушити мирні протести - розвідка

Влада Росії планувала напад на Білорусь, щоб придушити мирні протести.

Українські розвідники отримали інформацію про плани РФ щодо наступу на сусідню Білорусь. Там йшлось про те, що перша танкова армія РФ повинна зайти на територію чужої держави.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", - йдеться у повідомленні.

Також ГУР опублікувала документи, які свідчать про підготовку держави-окупантки до наступу:

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