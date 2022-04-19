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Россия планировала нападение на Беларусь, чтобы подавить мирные протесты — разведка

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Россия планировала нападение на Беларусь, чтобы подавить мирные протесты — разведка

Associated Press

Власти России планировали нападение на Беларусь, чтобы подавить мирные протесты.

Украинские разведчики получили информацию о планах РФ по наступлению на соседнюю Беларусь. Там говорилось, что первая танковая армия РФ должна зайти на территорию чужого государства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"После фальсификаций президентских выборов в беларуси в рф разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом "избегания втягивания России в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", — говорится в сообщении.

Также ГУР опубликовала документы, свидетельствующие о подготовке государства-оккупанта к наступлению:

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