Південна Корея стала одним із головних постачальників пального РФ: що показало розслідування

Нафта / © pexels.com

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Південна Корея стала одним із найбільших постачальників нафтопродуктів до Росії на тлі проблем російської нафтопереробки після українських ударів. Лише у липні та серпні з південнокорейських портів на російський Далекий Схід доправили понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизельного.

Про це пише The Guardian, який проаналізував портові записи та дані відстеження суден.

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За два місяці сім танкерів здійснили 14 рейсів із Південної Кореї до Росії. Частина суден перебуває під санкціями західних країн, а в окремих випадках маршрути та кінцеві пункти призначення приховували або змінювали.

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У серпні Росія морем імпортувала 368 тисяч тонн нафтопродуктів — більш ніж у сім разів більше, ніж місяцем раніше. За даними Kpler, це був найбільший місячний обсяг від початку повномасштабної війни.

На Південну Корею припало 112 тисяч тонн, або 31% усього російського морського імпорту нафтопродуктів за серпень. За цим показником країна поступилася лише Індії.

Танкер заявив Японію, але пішов до Росії

Одним із найбільших постачальників став танкер Leila. Він двічі виходив із порту Ульсан до Владивостока — 19 липня та 10 серпня — і загалом перевіз близько 57 тисяч тонн дизельного пального.

Під час першого рейсу судно вказало Владивосток як пункт призначення. Під час другого південнокорейським органам повідомили, що танкер прямує до японської Ніїгати, однак він знову пішов до Владивостока.

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Інший танкер, Astoria під російським прапором, 1 серпня завантажив в Ульсані майже 11 тисяч тонн пального. У документах пунктом призначення була вказана Японія, але судно також попрямувало до Владивостока.

Ще один танкер — Chongchon — взагалі не заходив до порту. На початку серпня він отримав близько 26 тисяч тонн пального шляхом перевантаження з судна на судно біля порту Йосу, після чого вирушив до Владивостока, хоча заявленим пунктом призначення був Сінгапур.

Такий спосіб перевантаження дає змогу не заходити безпосередньо до портового термінала і може ускладнювати відстеження походження та маршруту вантажу.

«Підриває підтримку України»

Аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві назвав ситуацію показовою на тлі публічної підтримки України з боку Сеула.

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«Шокує те, що танкери, які перебувають під санкціями ЄС, завантажували паливо в південнокорейських портах і перевозили його до Росії», — заявив він.

На думку Леві, такі поставки підривають санкційний режим і суперечать політичній підтримці України з боку Південної Кореї.

При цьому сама торгівля, за оцінкою The Guardian, схоже, не порушує законодавство Південної Кореї. Санкційні заходи Сеула проти Росії здебільшого стосуються експортного контролю промислового обладнання, електроніки, транспортних засобів та інших товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Південнокорейське МЗС не прокоментувало конкретні поставки пального та використання підсанкційних танкерів. У відомстві лише наголосили, що країна бере участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на завершення війни та відновлення України.

Росія різко наростила імпорт пального

Збільшення поставок відбулося на тлі ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні пропускна спроможність НПЗ РФ впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років, а виробництво дизельного пального скоротилося майже на 30% у річному вимірі.

В українській розвідці раніше заявляли, що через проблеми з власною переробкою Москва змушена нарощувати імпорт пального для потреб економіки та військової машини.

Серед покупців південнокорейських поставок, за даними Kpler, були «Роснефть» та ННК. «Роснефть» перебуває під санкціями низки західних країн, а власник ННК Едуард Худайнатов та одна з компаній групи також потрапили під британські обмеження.

Водночас Південна Корея продовжує декларувати підтримку України. Сеул надавав гуманітарну допомогу, нелетальне військове обладнання та раніше пообіцяв пакет підтримки на 2,3 млрд доларів. Прямих поставок летальної зброї Україні країна досі уникала.

Відносини Києва і Сеула зараз напружені

Поставки пального до Росії відбуваються на тлі дипломатичного конфлікту між Україною та Південною Кореєю через передавання Сеулу двох полонених військових КНДР.

Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передавання полонених. У Сеулі заявили, що навколо операції існувала домовленість про конфіденційність, яка мала захистити самих військових та їхні родини в Північній Кореї. Українська сторона раніше заперечувала існування формальної угоди про нерозголошення.

Згодом глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон повідомив, що отримав від Андрія Сибіги повідомлення з вибаченнями, однак їхній рівень «не відповідає очікуванням» Сеула. Південнокорейська влада заявила, що розглядає подальші заходи у відповідь, серед яких обговорювалося навіть можливе відкликання посла з України.

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