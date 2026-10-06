Южная Корея стала одним из главных поставщиков горючего в РФ: что показало расследование

Нефть / © pexels.com

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Южная Корея стала одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов в Россию на фоне проблем российской нефтепереработки после украинских ударов. Только в июле и августе из южнокорейских портов на российский Дальний Восток было доставлено более 176 тысяч тонн горючего, преимущественно дизельного.

Об этом пишет The Guardian, проанализировавший портовые записи и данные отслеживания судов.

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За два месяца семь танкеров совершили 14 рейсов из Южной Кореи в Россию. Часть судов находится под санкциями западных стран, а в отдельных случаях маршруты и конечные пункты назначения скрывали или изменяли.

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В августе Россия по морю импортировала 368 тысяч тонн нефтепродуктов — более чем в семь раз больше, чем месяцем ранее. По данным Kpler, это был самый большой месячный объем с начала полномасштабной войны.

На Южную Корею пришлось 112 тысяч тонн или 31% всего российского морского импорта нефтепродуктов за август. По этому показателю страна уступила только Индии.

Танкер заявил Японию, но пошел в Россию

Одним из самых крупных поставщиков стал танкер Leila. Он дважды выходил из порта Ульсан во Владивосток — 19 июля и 10 августа — и в общей сложности перевез около 57 тысяч тонн дизельного горючего.

Во время первого рейса судно указало Владивосток как пункт назначения. Во время второго южнокорейским органам сообщили, что танкер направляется в японскую Ниигату, однако он снова пошел во Владивосток.

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Другой танкер, Astoria под российским флагом, 1 августа загрузил в Ульсане около 11 тысяч тонн горючего. В документах пунктом назначения была указана Япония, но судно также направилось во Владивосток.

Еще один танкер – Chongchon – вообще не заходил в порт. В начале августа он получил около 26 тысяч тонн горючего путем перегрузки с судна на судно возле порта Йосу, после чего отправился во Владивосток, хотя заявленным пунктом назначения был Сингапур.

Такой способ перегрузки позволяет не заходить непосредственно в портовый терминал и может затруднять отслеживание происхождения и маршрута груза.

«Подрывает поддержку Украины»

Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви назвал ситуацию показательной на фоне публичной поддержки Украины со стороны Сеула.

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«Шочит то, что находящиеся под санкциями ЕС танкеры загружали топливо в южнокорейских портах и перевозили его в Россию», — заявил он.

По мнению Леви, подобные поставки подрывают санкционный режим и противоречат политической поддержке Украины со стороны Южной Кореи.

При этом сама торговля, по оценке The Guardian, похоже, не нарушает законодательство Южной Кореи. Санкционные меры Сеула против России в основном касаются экспортного контроля промышленного оборудования, электроники, транспортных средств и других товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Южнокорейский МИД не прокомментировал конкретные поставки горючего и использование подсанкционных танкеров. В ведомстве подчеркнули, что страна принимает участие в международных усилиях, направленных на завершение войны и восстановление Украины.

Россия резко нарастила импорт горючего

Увеличение поставок произошло на фоне ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Международного энергетического агентства, в июне пропускная способность НПЗ РФ упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет, а производство дизельного горючего сократилось почти на 30% в годовом исчислении.

В украинской разведке ранее заявляли, что из-за проблем с собственной переработкой Москва вынуждена наращивать импорт горючего для нужд экономики и военной машины.

Среди покупателей южнокорейских поставок, по данным Kpler, были "Роснефть" и ННК. "Роснефть" находится под санкциями ряда западных стран, а владелец ННК Эдуард Худайнатов и одна из компаний группы также попали под британские ограничения.

В то же время Южная Корея продолжает декларировать поддержку Украины. Сеул оказывал гуманитарную помощь, нелетальное военное оборудование и ранее пообещал пакет поддержки в 2,3 млрд долларов. Прямые поставки летального оружия Украине страна до сих пор избегала.

Отношения Киева и Сеула сейчас напряжены

Поставки горючего в Россию происходят на фоне дипломатического конфликта между Украиной и Южной Кореей из - за передачи Сеула двух пленных военных КНДР.

Спор возник после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче пленных. В Сеуле заявили, что вокруг операции существовала договоренность о конфиденциальности, которая должна была защитить самих военных и их семей в Северной Корее. Украинская сторона ранее отрицала существование формального соглашения о неразглашении.

Впоследствии глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил, что получил от Андрея Сибиги сообщение с извинениями, однако их уровень «не отвечает ожиданиям» Сеула. Южнокорейские власти заявили, что рассматривают дальнейшие ответные меры, среди которых обсуждался даже возможный отзыв посла из Украины.

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