Эти три цвета чаще всего выбирают люди с высоким уровнем интеллекта: проверьте себя

Какой цвет выбирают умные люди / © www.freepik.com/free-photo

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Какие цвета чаще всего выбирают люди с определенными качествами личности? Это выяснили ученые в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. В работе приняли участие 854 взрослых от 20 до 60 лет, которые оценивали собственные цветовые предпочтения и проходили тест на образы мышления, уровень интеллекта и основные качества личности. Результаты показали связь между выбором определенных цветов и такими характеристиками как добросовестность, эмоциональная стабильность и открытость к новому опыту.

Синий — для тех, кто любит порядок и сосредоточенность

Синий оказался одним из интереснейших цветов в исследовании. Его выбор был связан с добросовестностью и эмоциональной стабильностью.

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Люди с высокой добросовестностью обычно склонны к организованности, ответственности и самодисциплине. Именно поэтому синий можно связать с образом человека, который умеет сосредоточиться на задании, довести дело до конца и не любит лишнего хаоса.

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Особенно интересно, что преимущество светло- и темно-синего статистически коррелировало с добросовестностью, а светло-синий также был связан с эмоциональной стабильностью.

Зеленый — интерес к новому

Второй цвет, на который стоит обратить внимание — зеленый. В исследовании он ассоциировался с открытостью к новому опыту.

Такая черта характера связана с любопытством, готовностью рассматривать новые идеи, получать необычный опыт и выходить за пределы привычных взглядов. Поэтому человек, постоянно выбирающий зеленый, может просто интуитивно тяготеть к цвету, который в исследовании оказался связанным именно с этой характеристикой.

Авторы также отметили, что люди с выраженной открытостью к новому чаще предпочитали зеленый.

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Фиолетовый — нестандартный взгляд

Фиолетовый также попал в эту тройку не случайно. Участники исследования чаще всего связывали его с такими характеристиками, как сложность и открытость к новому опыту.

В ходе статистического анализа преимущество фиолетового вместе с зеленым и белым выявило связь с открытостью к новому. Это может быть интересно людям, которые любят экспериментировать, интересуются необычными идеями и не стремятся всегда соблюдать устоявшиеся правила.

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