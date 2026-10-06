«Размером с самку бегемота»: британец вырастил самую тяжелую тыкву в мире

Самая тяжелая тыква в мире, Фото: иллюстративное / © Unsplash

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Традиционно осенью начинаются интересные соревнования фермеров — кто вырастил самый большой и тяжелый овощ. Стало известно, что британский фермер вырастил самую тяжелую тыкву в мире — она весит 1257,99 кг.

Об этом пишет The Telegraph.

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Британский садовник вырастил самую тяжелую тыкву в мире

Британский дедушка стал рекордсменом, ведь вырастил самую тяжелую тыкву в мире 2026 года. Иен Патон добился потрясающего результата после того, как каждый день посвящал уходу за гигантским плодом по шесть часов. Тыква, которую он вырастил, весит 198 стоунов или почти 1258 килограммов.

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Такой результат дался нелегко, ведь накануне Хэллоуина условия для выращивания существенно осложнила летняя жара. Впрочем, мужчина считает свой успех вполне закономерным, ведь он вырастил уже несколько самых тяжелых тыкв в истории.

Особенно радует Иена, что он обогнал конкурентов из США. Для 65-летнего мужчины из Лимингтона, что в графстве Хэмпшир, эта победа стала особенной еще и потому, что это его первый сезон самостоятельной работы. В этом году он выращивал свою тыкву без брата.

«Хорошо, что я добился этого без брата, ведь это требовало огромного объема работы. Это пять-шесть часов работы каждый день в течение двух месяцев», — говорит мужчина.

По его словам, главная тайна гигантских размеров заключается в кропотливом труде:

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«Значительная часть работы заключается в присыпании корней землей, чтобы образовывалось больше корней — именно благодаря этому тыква достигает таких размеров. Она разрастается примерно на полтора фута (или 40 см) в сутки по всем направлениям, поэтому объем работы быстро становится немалым».

Совместное увлечение братьев Патонов растениеводством длится полвека. За это время они вырастили пять из десяти самых тяжелых тыкв на планете, получили 10 титулов чемпионов Европы и трижды боролись за мировое первенство.

Внуки обрадовались, что их дедушка в очередной раз выиграл соревнования. Мужчина осознал чрезвычайность своего урожая, когда погрузчик «засиял, как рождественская елка, из-за избыточного веса».

«Кто-то погуглил и сказал, что она размером с самку бегемота», — добавляет Иен.

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«Я вырастил тыквы, которые занимают первое, второе и третье места в мире. Это действительно замечательное чувство».

Какие овощи есть осенью

Напомним, диетологи назвали пять сезонных осенних овощей, богатых клетчаткой, витаминами и минералами. В список самых полезных продуктов вошли: свёкла, брюссельская капуста, а также сладкий картофель.

Значительным количеством клетчатки отличаются мускатная и обычная тыква. Они обеспечивают более 100% суточной потребности в витамине А, который важен для зрения и иммунитета. Кроме того, мускатная тыква богата магнием, необходимым для работы мышц, нервной системы и регуляции давления. Все эти овощи универсальны в приготовлении: их запекают, добавляют в салаты, супы, соусы, выпечки и гарниры.

Специалисты также отмечают, что замороженные и консервированные овощи являются удобной альтернативой свежим. Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов и каротиноидов эти продукты рекомендуют сочетать с полезными жирами, например с оливковым маслом или орехами.

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