Садовод вырастил самый большой в мире чеснок: вес, размер и фото гиганта

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Садовод из Великобритании Грэм Барратт снова вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

На этот раз он установил сразу два мировых рекорда, вырастив самый большой «слоновый чеснок» и самый тяжелый стручок гороха, пишет GWR.

Житель графства Глостершир привез свой урожай в садовый центр Wargrave Nursery Plant Center в Беркшире, где овощи официально взвесили и измерили.

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Больше всего внимания привлекла гигантская головка «слонового чеснока» — особого сорта, значительно превышающего по размерам обычный продаваемый в магазинах чеснок.

Грэм Барратт с чесноком-рекордсменом / © Guinness World Records

В ходе официального взвешивания она показала результат 1,75 килограмма, а ее диаметр достиг 19 сантиметров.

Чеснок-гигант / © Guinness World Records

Именно этот результат принес Грему Барратту новый мировой рекорд Гиннеса за самую тяжелую головку «слонового чеснока».

Однако на этом успехи британца не завершились.

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В этот же день он установил еще один мировой рекорд. Его стручок шведского старинного сорта гороха весил почти 28 граммов, что позволило ему получить титул самого тяжелого гороха в мире.

Грэм Барратт с горохом-рекордсменом / © Guinness World Records

Для Грэма Барратта подобные достижения уже стали хорошей традицией. Ранее он неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря необычным овощам, выращенным на собственном участке.

Только урожай 2025 года принес ему сразу четыре мировых рекорда. Среди них — самая тяжелая люфа, которая весила 2,8 кг, а также длинный стручок гороха, длина которого достигла 17 см.

Напомним, необычный кот с 28 пальцами на лапах попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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