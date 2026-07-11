Салат "Десятка" на зиму: забытый рецепт из перца, баклажанов и помидоров

Консервация / © pixabay.com

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Салат «Десятка» — одна из тех домашних заготовок, которую многие помнят еще с детства. Его название простое: для классического рецепта часто берут по десять основных овощей — баклажанов, перцев, помидоров и луковиц. Зимой такая закуска хорошо подходит к картофелю, кашам, мясу или просто с хлебом.

ТСН.ua делится интересным рецептом.

Почему салат называется «Десятка»

Название «Десятка» появилось из-за удобных пропорций. Во многих домашних рецептах берут по 10 штук основных овощей: баклажанов, сладкого перца, помидоров и лука.

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Такой способ легко запомнить без весов и сложных расчетов. Но если овощи очень большие или очень мелкие, количество можно немного корректировать, чтобы салат не получился слишком жидким или, наоборот, слишком густым.

Что нужно для салата «Десятка»

Для классического варианта понадобится:

баклажаны — 10 шт.

сладкий перец — 10 шт.

помидоры — 10 шт.

лук — 10 шт.

морковь — 10 шт. (по желанию)

растительное масло — 250 мл

сахар — 100–150 г

соль — 2 ст. л.

уксус 9% — 100 мл

чеснок — 1 головка (по желанию)

черный перец — по вкусу

Морковь добавляют не все. С ней салат получается более сладким и густым, без нее — более овощным и немного более легким.

Как подготовить овощи

Баклажаны помойте и нарежьте кружками или полукружками. Если они большие, лучше нарезать кусками среднего размера, чтобы их было удобно есть.

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Перец очистите от семян и нарежьте полосками. Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или натрите на большой терке.

Помидоры можно нарезать дольками или перебить блендером. Если хотите более однородный соус, лучше сделать томатное пюре. Если любите кусочки овощей, оставьте помидоры нарезанными.

Нужно ли вымачивать баклажаны

У современных баклажанов часто нет сильной горечи, поэтому вымачивать их не всегда нужно. Но если овощи большие или вы боитесь горького привкуса, можно посыпать нарезанные баклажаны солью, оставить на 20–30 минут, а затем промыть и слегка отжать.

Этот шаг также помогает баклажанам меньше впитывать масло.

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Как приготовить салат «Десятка»

В большую кастрюлю налейте растительное масло, добавьте помидоры или томатное пюре, соль и сахар. Доведите до кипения.

После этого добавьте лук, морковь, перец и баклажаны. Осторожно перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись томатным основанием.

Тушите салат на небольшом огне примерно 30–40 минут, периодически помешивая. Овощи должны стать мягкими, но не превратиться в кашу.

В конце добавьте измельченный чеснок и уксус. Перемешайте, проварите еще 5 минут и разложите горячий салат в стерилизованные банки.

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Банки и крышки нужно предварительно вымыть и простерилизовать. Горячий салат раскладывайте в банки почти до верха, сразу закрывайте крышками и переворачивайте вверх дном.

После этого банки следует накрыть полотенцем или одеялом и оставить до полного охлаждения. Так они подольше сохраняют тепло, а заготовка лучше прогревается.

Как сделать салат более густым, а вкус — более острым

Если помидоры очень сочные, салат может получиться жидким. В таком случае томатную основу можно немного уварить перед тем, как добавлять остальные овощи.

Также не следует нарезать овощи слишком мелко. Большие кусочки лучше держат форму и делают салат более аппетитным.

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Для более острого варианта можно добавить кусочек острого перца или больше чеснока. Но лучше не переборщить, особенно если салат готовится для всей семьи.

Остроту удобно регулировать постепенно: добавить немного перца, попробовать томатную основу и уже потом решить, нужно ли больше.

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