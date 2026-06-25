Овощная заправка на зиму в суп, борщ без варки и стерилизации

Заправка на зиму

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Зимний дефицит свежих овощей часто лишает первых блюд того яркого летнего аромата, к которому мы привыкли в сезон. Традиционная заморозка помогает сохранить продукты, однако она не всегда способна передать глубокий, насыщенный вкус. Прекрасной альтернативой, проверенной многими хозяйками, есть сырая соленая овощная заправка.

Этот способ заготовки максимально практичным: овощи и зелень не нужно кипятить, варить или заливать уксусом, а консервация происходит исключительно за счет обычной соли. Благодаря этому продукты сохраняют свой природный цвет, структуру и витамины, а зимой приготовление любого супа, борща или рагу сокращается в считанные минуты.

Ингредиенты

Для изготовления заправки пропорции ингредиентов подобраны в равных частях. Вес всех овощей указан уже в очищенном виде:

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Морковь — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Репчатый лук — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Свежая зелень (укроп и петрушка) — 1 кг.

Каменная соль (обычная, без добавления йода или других примесей) — 1 кг

Пропорции укропа и петрушки можно изменять по своему вкусу. Например, для классических супов и борщей прекрасно подходит смесь с большим количеством укропа, а для любителей восточных блюд (например пищу) часть петрушки можно заменить свежей кинзой.

Пошаговый процесс приготовления

Главное преимущество этого рецепта — простота. Весь процесс состоит в измельчении и тщательном перемешивании компонентов.

Морковь. Очищенную морковь натирают на большой терке.

Болгарский перец. Очищают от семян и внутренних перегородок, после чего нарезают мелкими аккуратными кубиками.

Репчатый лук. Нарезают тонкими кубиками, как для обычной суповой зажарки.

Зелень. Тщательно промывают, полностью высушивают от лишней влаги на полотенце и мелко иссекают ножом. Жесткие стебли выбрасывать не стоит — их можно быстро измельчить с помощью кухонного комбайна или блендера и добавить в общую массу.

Свежие помидоры разрезают на кусочки и измельчают до состояния однородного пюре с помощью блендера или обыкновенной мясорубки. Получившуюся томатную массу переливают в отдельную миску, всыпают туда весь килограмм соли и тщательно перемешивают, чтобы кристаллы начали растворяться. В большую глубокую емкость (чистый таз или объемную кастрюлю) выкладывают подготовленную морковь, кубики перца, лук и измельченную зелень. Все овощи хорошо перемешиваются между собой, чтобы они распределились равномерно. После этого в смесь вливают томатное пюре с солью и тщательно вымешивают массу. Готовую заправку разлагают в предварительно простерилизованные сухие банки и закрывают обычными капроновыми или винтовыми крышками. Из этого количества ингредиентов на выходе выходит ровно 5 литровых банок готового продукта.

Правила хранения и использования заправки зимой

Поскольку единственным консервантом в этом рецепте выступает соль, она надежно защищает заготовку от порчи. Хранить баночки лучше всего в прохладном месте — на нижней полке холодильника, в погребе или в холодном амбаре.

При приготовлении блюд зимой важно соблюдать несколько простых правил:

Поскольку заправка содержит много соли, само блюдо (бульон или картофель) во время варки солить вообще не нужно.

Заправку добавляют в суп в конце приготовления — примерно за 1–2 минуты до того, как выключить огонь, когда картофель и мясо уже полностью готовы. Кушанье должно покипеть с овощами буквально минуту, чтобы они отдали свой аромат и поделились солью.

Каждый раз набирайте необходимое количество заправки (обычно 1–2 столовые ложки на кастрюлю трехлитровую) исключительно чистой и абсолютно сухой ложкой. Попадание сырой воды в банк может привести к появлению плесени.

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