Почему нельзя хранить яйца в дверцах холодильника: об этом знают только единицы

Как правильно хранить яйца / © www.freepik.com/free-photo

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Большинство людей автоматически складывают яйца в специальный лоток на дверце холодильника, ведь именно для этого он там и предусмотрен. Однако специалисты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: это одно из самых плохих мест для их хранения. Из-за постоянных перепадов температур яйца могут быстрее портиться и терять свежесть.

В чем главная проблема

Каждый раз, когда дверца холодильника открывается, на продукты, которые там находятся, попадает теплый воздух из помещения. В день холодильник могут открывать десятки раз, особенно в большой семье.

В результате температура в дверце постоянно меняется. Для яиц такие колебания нежелательны, поскольку они ускоряют процессы старения и могут создавать благоприятные условия для размножения бактерий.

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Где яйца хранятся дольше всего

Лучшее место для яиц — средняя или верхняя полка холодильника, где температура остается наиболее стабильной. Там продукт дольше сохраняет свежесть, вкусовые качества и питательные вещества.

Специалисты также рекомендуют оставлять яйца в оригинальной картонной упаковке. Она защищает скорлупу от посторонних запахов, ведь яйца легко впитывают ароматы других продуктов.

Почему не стоит перекладывать яйца в пластиковые контейнеры и мыть их

Скорлупа имеет ячеистую структуру, через которую внутрь могут проникать запахи. Если яйца лежат рядом с копченостями, рыбой, луком или чесноком, их вкус может измениться.

Картонная упаковка создает дополнительную защиту и помогает избежать этого эффекта.

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Многие хозяйки моют яйца сразу после приобретения, а этого делать не стоит. На поверхности скорлупы имеется естественная защитная пленка, препятствующая проникновению микроорганизмов внутрь. Мытье яйца рекомендуется только непосредственно перед приготовлением.

Сколько можно хранить яйца

При температуре от +2 до +5 градусов свежие куриные яйца могут храниться до 5 недель. Однако при постоянных перепадах температур этот срок может существенно сократиться.

Именно поэтому специалисты советуют не доверять лоткам на дверце холодильника, а использовать их для соусов, напитков или продуктов, менее чувствительных к температурным колебаниям.

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