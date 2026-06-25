Этот 5-секундный тест может спасти собаку в жару: что советуют ветеринары

Собаки / © pexels.com

Реклама

Жаркая погода может представлять серьезную опасность для собак, поэтому перед каждой прогулкой владельцам рекомендуют проводить простой пятисекундный тест. По словам ветеринаров, такая проверка поможет понять, не перегрелась ли поверхность, по которой придется ходить животному, и снизить риск теплового удара.

Об этом сообщило издание Express.

Главный ветеринарный врач Vets Now Сади Спенсер предупредила, что тепловой удар относится к числу самых опасных неотложных состояний у собак в жаркую погоду. По её словам, во время обычной прогулки или игры состояние животного может ухудшиться до критического всего за несколько минут.

Реклама

Она отметила, что прогулки при температуре до 19 °C, как правило, не представляют опасности. Вместе с тем с повышением температуры риск перегрева возрастает, особенно во время внезапных волн жары. Это связано с тем, что собакам требуется определенное время, чтобы адаптироваться к новым погодным условиям.

Перед выходом на улицу ветеринары советуют проверять, насколько нагрелся асфальт или тротуар. Для этого достаточно прикоснуться тыльной стороной ладони к поверхности на пять секунд. Если руке слишком жарко, покрытие может обжечь лапы собаки. В таком случае прогулку лучше отложить или выбрать маршрут с затененными участками.

Специалисты также рекомендуют выгуливать собак в самые прохладные часы — ранним утром или после захода солнца, когда жара спадает.

В то же время ветеринары отмечают, что тепловой удар может возникнуть не только во время физической активности. Опасность представляет и пребывание в душных, плохо проветриваемых местах, в частности в автомобиле. Именно поэтому оставлять собаку в машине нельзя даже на короткое время.

Реклама

Больше всего рискуют перегреться собаки брахицефальных пород, в частности бульдоги, мопсы и ши-тцу. К группе повышенного риска также относятся пожилые животные, собаки с избыточным весом, хроническими заболеваниями и породы с густой двойной шерстью.

О развитии теплового удара могут свидетельствовать сильная одышка, обильное слюноотделение, рвота или диарея, нарушение координации, «стеклянный» взгляд, учащенное сердцебиение и сильная жажда.

При появлении таких симптомов собаку нужно как можно быстрее перенести в прохладное затененное место, охладить прохладной, но не ледяной водой, дать немного воды попить и немедленно обратиться за помощью к ветеринару.

Напомним, что высокие температуры могут представлять смертельную угрозу для собак. Ветеринар объяснил, почему прогулки в самый жаркий час дня особенно опасны для животных и кого жара затрагивает сильнее всего.

Реклама

Новости партнеров