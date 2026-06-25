Как защитить собаку в жару: ветеринары назвали главные ошибки владельцев

Собака / © pexels.com

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В связи с экстремальной жарой, ветеринары назвали критические ошибки при выгуле собак, которые могут стоить им жизни. Один из наименее известных советов касается обычного ошейника вашего любимца.

Об этом пишет Mirror.

По их словам, распространенные ежедневные привычки владельцев во время длительного повышения температуры воздуха подвергают животных реальной опасности.

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Почему летом стоит отказаться от ошейника

Ветеринарный врач настаивает на том, что во время жгучей жары собак необходимо переводить с традиционных ошейников на специальные шлейки.

«Видимо, это наименее известный совет в нашем списке, и я бы сказала, что его обязательно должны услышать владельцы брахицефальных пород (собак с приплюснутыми мордами) и собак, которые сильно тянут поводок. Когда поводок тянет собаку за ошейник, она давит на ее дыхательные пути, что непосредственно ограничивает ее способность нормально дышать», — объясняет доктор.

Врач отмечает, что поскольку интенсивное и частое дыхание является основным способом естественной регулировки температуры тела у собак, любое нарушение этого процесса в условиях жары провоцирует критический перегрев. Простая замена ошейника на легкую сетчатую подтяжку летом способна существенно повысить комфорт и обеспечить безопасность животного. Более толстые и более плотные варианты бретелек лучше оставить для зимнего периода.

Кроме смены поводка, специалисты рекомендуют просмотреть график и интенсивность дневных прогулок. Уровень опасного ультрафиолетового излучения обычно достигает своего пика в период между 10:00 и 15:00, а самые высокие температурные показатели воздуха фиксируются примерно в 15:00–16:00. Поэтому выходить на улицу желательно исключительно ранним утром или поздно вечером.

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Также эксперты призывают ограничить физическую активность питомцев. Владельцам, привыкшим совершать регулярные пробежки вместе с собаками или активно бросать им мяч на лужайках, следует полностью отказаться от тренировок во время сильной жары.

«Собаки, а особенно щенки, очень тяжело регулируют собственную температуру тела. Они часто продолжают бегать и двигаться гораздо дольше, чем позволяют возможности их организма, из-за азарта к игре. Именно в обязанности владельца входит установление жестких и безопасных ограничений для своего любимца», — добавляет доктор.

Припаркованный автомобиль как смертельная ловушка

Важнейшим и критическим напоминанием каждого летнего сезона остается категорический запрет оставлять животных наедине в закрытом транспорте. Даже в умеренно теплый день температура внутри припаркового автомобиля способна удвоиться в считанные минуты из-за эффекта термоса.

При этом ветеринары развенчали популярный миф о том, что животное можно защитить от удушья, если оставить окна автомобиля немного прикрыто. Специалисты предостерегают, что слегка отворенное окно практически никак не влияет на циркуляцию воздуха и не снижает температуру в салоне.

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Хозяевам напоминают, что в мире нет никакого срочного дела или короткого похода в магазин, ради которых стоит оставлять собаку в раскаленной машине. Если животное путешествует вместе с вами, оно должно обязательно сопровождать вас на абсолютно всех остановках, в противном случае — на время сильной жары собаку лучше оставить дома в прохладном помещении.

Напомним, регулярный уход за собакой — залог ее здоровья. Специалисты советуют в жару купать животное, по меньшей мере, раз в три месяца (или чаще для активных собак), используя специальный шампунь. Важно очищать уши, складки на морде (особенно у шарпеев и мопсов) и следить за зубами.

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