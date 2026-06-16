Почему кошки живут дольше собак: ученые дали неожиданный ответ, который вас удивит

Почему кошки живут дольше собак / © pexels.com

Реклама

Продолжительность жизни животных зависит от многих факторов: генетики, образа жизни, питания и даже эволюционных особенностей вида. Исследователи обнаружили, что секрет долголетия кошек может быть связан не только с их повадками, но и с особенностями иммунной системы и строения организма.

Почему кошки живут дольше собак: ученые объяснили главные причины

Роль эволюции и образа жизни. Одной из главных причин более длинной жизни кошек ученые называют их эволюционное развитие. Кошки являются врожденными одиночками и охотниками, которые реже вступают в конфликты с другими животными и меньше рискуют получить серьезные травмы. Собаки исторически были более социальными животными, а многие породы выводились человеком для выполнения конкретных задач — охоты, охраны или выпаса скота. Это повлияло на их физиологию и здоровье. Большое тело — более короткая жизнь. Исследования показывают, что среди собак большие породы обычно живут меньше маленьких. Ученые объясняют это более быстрыми темпами роста организма и большей нагрузкой на сердце, суставы и другие системы. Кошки имеют более стабильные размеры тела, что может положительно отражаться на процессах старения и продолжительности жизни. Иммунная система имеет большое значение. Ученые также обращают внимание на особенности иммунитета. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что виды с более сложной иммунной системой могут лучше противостоять инфекциям и возрастным заболеваниям. Именно поэтому кошки часто дольше сохраняют активность и хорошее самочувствие даже в почтенном возрасте.

Как продлить жизнь домашнему питомцу

Независимо от вида животного, его долголетие во многом зависит от ухода. Ветеринары рекомендуют:

обеспечивать сбалансированное питание;

регулярно проходить профилактические осмотры;

соблюдать график вакцинации;

поддерживать физическую активность;

следить за весом любимца.

Домашние животные, получающие надлежащий уход, часто живут дольше и реже сталкиваются с серьезными заболеваниями.

Реклама

Новости партнеров