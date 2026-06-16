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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Почему кошки живут дольше собак: ученые дали неожиданный ответ, который вас удивит

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 12-18 лет, в то время как у собак этот показатель часто ниже. Ученые решили выяснить причины такой разницы и пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что большое влияние оказывают как размеры тела, так и особенности эволюции.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Почему кошки живут дольше собак

Почему кошки живут дольше собак / © pexels.com

Продолжительность жизни животных зависит от многих факторов: генетики, образа жизни, питания и даже эволюционных особенностей вида. Исследователи обнаружили, что секрет долголетия кошек может быть связан не только с их повадками, но и с особенностями иммунной системы и строения организма.

Почему кошки живут дольше собак: ученые объяснили главные причины

  1. Роль эволюции и образа жизни. Одной из главных причин более длинной жизни кошек ученые называют их эволюционное развитие. Кошки являются врожденными одиночками и охотниками, которые реже вступают в конфликты с другими животными и меньше рискуют получить серьезные травмы. Собаки исторически были более социальными животными, а многие породы выводились человеком для выполнения конкретных задач — охоты, охраны или выпаса скота. Это повлияло на их физиологию и здоровье.

  2. Большое тело — более короткая жизнь. Исследования показывают, что среди собак большие породы обычно живут меньше маленьких. Ученые объясняют это более быстрыми темпами роста организма и большей нагрузкой на сердце, суставы и другие системы. Кошки имеют более стабильные размеры тела, что может положительно отражаться на процессах старения и продолжительности жизни.

  3. Иммунная система имеет большое значение. Ученые также обращают внимание на особенности иммунитета. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что виды с более сложной иммунной системой могут лучше противостоять инфекциям и возрастным заболеваниям. Именно поэтому кошки часто дольше сохраняют активность и хорошее самочувствие даже в почтенном возрасте.

Как продлить жизнь домашнему питомцу

Независимо от вида животного, его долголетие во многом зависит от ухода. Ветеринары рекомендуют:

  • обеспечивать сбалансированное питание;

  • регулярно проходить профилактические осмотры;

  • соблюдать график вакцинации;

  • поддерживать физическую активность;

  • следить за весом любимца.

Домашние животные, получающие надлежащий уход, часто живут дольше и реже сталкиваются с серьезными заболеваниями.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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