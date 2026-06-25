Звезда сборной Англии избежал удаления по новому правилу ФИФА на ЧМ-2026

Джуд Беллингем / © Associated Press

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Звездный полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем избежал удаления по новому правилу на чемпионате мира-2026.

Инцидент произошел во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы (0:0).

На 38-й минуте встречи Беллингем общался с ганским нападающим Джорданом Аю, прикрыв рот рукой.

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Несмотря на то, что новыми правилами ФИФА это наказывается красной карточкой, главный арбитр поединка Саид Мартинес не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку.

По информации источников ESPN, судейская бригада расценила этот эпизод как неконфликтный. Именно отсутствие агрессивного или провокационного поведения стало ключевым фактором при принятии решения не удалять Беллингема.

Отметим, что 20 июня в матче Турция — Парагвай арбитр удалил с поля вингера парагвайцев Мигеля Альмирона, который обратился к защитнику турков Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой.

Так называемое "Правило Винисиуса" было введено после того, как в матче Лиги чемпионов-2025/26 между мадридским "Реалом" и лиссабонской "Бенфика" разразился расистский скандал между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престиани — аргентинец прикрыл рот рукой и якобы назвал бразильца "обезьяной".

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После второго тура сборная Англии с 4 очками лидирует в квартете L, опережая Гану (4), Хорватию (3) и Панаму (0). В заключительном туре "Три льва" 28 июня сыграют с панамцами.

Ранее сообщалось, что шаман из Ганы проклял главную звезду сборной Англии перед матчем ЧМ-2026.

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