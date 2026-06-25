Лидера сборной Ирана задержали в аэропорту США перед решающим матчем ЧМ-2026

Мехди Тареми / © Associated Press

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Форварда сборной Ирана Мехди Тареми и помощника главного тренера Саида Алхои задержали в аэропорту США перед вылетом на матч решающего третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Египта.

Об этом сообщает Reuters.

В Федерации футбола Ирана пожаловались, что представители США "создали проблемы" для двух членов делегации, из-за чего их задержали в аэропорту. Причины инцидента пока не разглашаются.

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"Несколько часов назад игроки сборной Ирана отправились в аэропорт для вылета на матч с Египтом, однако, как и в предыдущих случаях, со стороны США, как страны-хозяйки, возникли препятствия для Саида Алхои и Мехди Тареми, из-за чего команда задержалась в аэропорту", — говорится в сообщении.

Отметим, что сборная Ирана на турнире в рамках мер безопасности вынуждена базироваться в Мексике, хотя свои матчи играет в США. Сразу после поединков от иранцев требуют немедленно покинуть страну.

Иран провел первые два матча ЧМ-2026 против Новой Зеландии (2:2) и Бельгии (0:0) в Лос-Анджелесе. В заключительном поединке группы иранцы 27 июня в Сиэтле сыграют против Египта.

После второго тура лидирует в этой группе Египет (4 очка), Иран и Бельгия имеют по 2 балла, Новая Зеландия (1 пункт) идет последней.

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Ранее сообщалось, что сборной Ирана приказали немедленно покинуть США после старта на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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