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Разгромная победа: Мексика с легендарным вратарем выбила Чехию с ЧМ-2026
Мексиканский голкипер Гильермо Очоа сыграл на своем четвертом Мундиале.
Сборная Мексики разгромила команду Чехии в матче заключительного третьего тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 0:3.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния мексиканцы открыли счет — на 55-й минуте забил Матео Чавес.
На 61-й минуте Хулиан Киньонес удвоил преимущество одной из стран-хозяек Мундиаля.
А в компенсированное время, на 90+4-й минуте, счет стал разгромным — Альваро Фидальго отправил третий мяч в ворота чешской команды.
Отметим, что на 78-й минуте главный тренер мексиканской сборной Хавьер Агирре выпустил на замену легендарного 40-летнего вратаря Гильермо Очоа, который таким образом сыграл на своем четвертом Мундиале (2014, 2018, 2022, 2026).
Также Очоа еще дважды находился в заявке на ЧМ (2006, 2010), но не выходил на поле. Гильермо завершит игровую карьеру после текущего Мундиаля.
В другом матче третьего тура этого квартета сборная ЮАР обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0.
Мексика набрала максимально возможные 9 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026. ЮАР (4 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки.
Южная Корея (3 пункта) финишировала на третьей позиции и будет играть в плей-офф, если попадет в список восьми лучших обладателей третьих мест. Чехия (1 балл) покинула чемпионат мира.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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