Разгромная победа: Мексика с легендарным вратарем выбила Чехию с ЧМ-2026

Сборная Мексики, Гильермо Очоа / © Associated Press

Реклама

Сборная Мексики разгромила команду Чехии в матче заключительного третьего тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 0:3 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния мексиканцы открыли счет — на 55-й минуте забил Матео Чавес.

Чехия — Мексика / © Associated Press

Чехия — Мексика / © Associated Press

На 61-й минуте Хулиан Киньонес удвоил преимущество одной из стран-хозяек Мундиаля.

Реклама

Чехия — Мексика / © Associated Press

А в компенсированное время, на 90+4-й минуте, счет стал разгромным — Альваро Фидальго отправил третий мяч в ворота чешской команды.

Чехия — Мексика / © Associated Press

Отметим, что на 78-й минуте главный тренер мексиканской сборной Хавьер Агирре выпустил на замену легендарного 40-летнего вратаря Гильермо Очоа, который таким образом сыграл на своем четвертом Мундиале (2014, 2018, 2022, 2026).

Также Очоа еще дважды находился в заявке на ЧМ (2006, 2010), но не выходил на поле. Гильермо завершит игровую карьеру после текущего Мундиаля.

Чехия — Мексика / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборная ЮАР обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0.

Мексика набрала максимально возможные 9 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026. ЮАР (4 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки.

Южная Корея (3 пункта) финишировала на третьей позиции и будет играть в плей-офф, если попадет в список восьми лучших обладателей третьих мест. Чехия (1 балл) покинула чемпионат мира.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров