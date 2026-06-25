ЮАР сенсационно одолела Южную Корею и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2026

Сборная ЮАР / © Associated Press

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Сборная ЮАР сенсационно обыграла команду Южной Кореи в матче заключительного третьего тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Estadio BBVA" в мексиканском Монтеррее завершился со счетом 1:0 .

Южноафриканцы считались андердогом противостояния, но неожиданно одержали победу благодаря голу Тапело Масеко на 63-й минуте встречи.

ЮАР — Южная Корея / © Associated Press

ЮАР — Южная Корея / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Мексики разгромила Чехию (3:0).

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Мексика набрала максимально возможные 9 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026. ЮАР (4 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки — южноафриканцы впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Южная Корея (3 пункта) финишировала на третьей позиции и попадет в плей-офф, если окажется среди восьми лучших обладателей третьих мест. Чехия (1 балл) вылетела с турнира.

Уже известна первая пара 1/16 финала ЧМ-2026: сборная Канады сыграет с командой ЮАР. Поединок состоится 28 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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