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"Самая угнетенная команда": сборной Ирана приказали покинуть США после старта на ЧМ-2026
Иранцев заставили немедленно вернуться на тренировочную базу в Мексике после их матча против Новой Зеландии.
Сборной Ирана приказали покинуть США после ее стартового матча на чемпионате мира-2026 по футболу против Новой Зеландии, который завершился боевой ничьей — 2:2.
Об этом сообщил главный тренер иранцев Амир Галенои, пожаловавшись на условия, с которыми его команде приходится столкнуться на турнире.
По его словам, сборную Ирана заставили немедленно вернуться на тренировочную базу в Мексике, не дав ей даже времени на восстановление.
"Нам даже не дали времени на восстановление. После матча нам заявили: "Вы должны немедленно уехать". Для нас очень важно иметь время на восстановление, но нас заставляют садиться на самолет и возвращаться в лагерь в Тихуане. Это очень беспокоит нас.
Честно говоря, мы не знаем, почему нас возвращают. Это выглядит очень странно. Создается впечатление, что кто-то другой планирует все за нас. Решения по нашей команде принимаются где-то в другом месте.
Мы должны были прибыть за две ночи до матча, остаться здесь после игры для восстановления, а вернуться завтра днем. Мы не имеем ни малейшего представления, почему все изменилось. Думаю, наша команда, пожалуй, самая угнетенная на этом чемпионате мира", — сказал Галенои для CBC.
Также сообщается, что президент Федерации футбола Ирана, часть тренерского штаба и медиаработники не смогли получить американские визы, что еще больше усложнило подготовку команды.
В другом матче стартового тура группы G сборные Бельгии и Египта также не определили победителя — 1:1.
Во втором туре Иран 21 июня сыграет с Бельгией, а Новая Зеландия 22 июня сразится с Египтом.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
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