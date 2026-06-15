Бельгия и Египет не определили победителя в первом туре ЧМ-2026

Бельгия — Египет / © Associated Press

Реклама

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче первого тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 1:1 .

Египтяне открыли счет на 19-й минуте встречи — Эмам Ашур из-за пределов штрафной площадки точно пробил в левый нижний угол после передачи Мохамеда Салаха.

Бельгия — Египет / © Associated Press

Бельгия — Египет / © Associated Press

Этот гол позволил сборной Египта выиграть первый тайм. Но после перерыва бельгийцы сумели отыграться — на 66-й минуте египетский защитник Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота после прострела, который с правого фланга сделал Тома Менье.

Реклама

Бельгия — Египет / © Associated Press

Причем сразу показалось, что автором гола стал звездный бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который перед этим вышел на замену. Однако потом видеоповтор подтвердил, что это был именно автогол Хани.

Бельгия — Египет / © Associated Press

Таким образом, бельгийцы и египтяне завершили матч вничью, набрав по одному очку. Интересно, что сборная Египта до сих пор не одержала ни одной победы за всю историю выступлений на Мундиалях — потерпела 5 поражений и трижды сыграла вничью.

В другом матче стартового тура группы G встретятся сборные Ирана и Новой Зеландии. Этот поединок состоится 16 июня, в 04:00 по киевскому времени.

Во втором туре Бельгия 21 июня сыграет с Ираном, а Египет 22 июня сразится с Новой Зеландией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Реклама

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров