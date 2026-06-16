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Иран и Новая Зеландия разошлись боевой ничьей в стартовом туре ЧМ-2026
На протяжении игры новозеландцы дважды выходили вперед, но не удержали победный результат.
Сборные Ирана и Новой Зеландии разошлись боевой ничьей в матче первого тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "SoFi Stadium" в американском Инглвуде завершился со счетом 2:2.
Уже на 7-й минуте встречи новозеландцы открыли счет — Элайджа Джаст отметился голом с передачи Криса Вуда.
На 32-й минуте иранцы ответили точным ударом Рамина Резаэяна. Так что первый тайм команды закончили при паритете в счете.
После перерыва Новая Зеландия во второй раз за матч вышла вперед — на 54-й минуте Джаст сыграл в стенку с Вудом и оформил дубль, расстреляв вратаря соперника.
Однако удержать победный результат океанская сборная не сумела. На 64-й минуте Мохаммад Мохеби ударом головой завершил подачу с правого фланга от Резаэяна и вырвал для иранской команды ничью.
В другом матче стартового тура группы G сборные Бельгии и Египта также не определили победителя — 1:1.
Во втором туре Иран 21 июня сыграет с Бельгией, а Новая Зеландия 22 июня сразится с Египтом.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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