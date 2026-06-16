РФ выпустила по Украине более 70 ракет за раз, и у этого удара есть скрытая цель: в ISW разоблачили Путина

Ракеты РФ летят на Украину / © ТСН

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Войска РФ в ночь на 15 июня нанесли очередной разрушительный массированный удар по Украине, применив десятки ракет и сотни дронов. Однако за этой демонстрацией силы стоит конкретный секрет Кремля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Последствия атаки и работа ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по Украине 70 ракет и 611 беспилотников разных типов (в том числе дроны-камикадзе Shahed, Gerbera, Italmas, боражирующие боеприпасы «Бандероль» и ложные цели «Пародия»).

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Среди ракетного вооружения РФ применила:

6 гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» (5 сбиты);

34 баллистические ракеты «Искандер-М» или зенитные С-400 (15 сбит);

30 крылатых ракет «Искандер-К» и Х-101 (все 30 сбиты).

Украинская ПВО также уничтожила 582 вражеских дрона. В то же время 20 баллистических ракет и 27 БПЛА поразили 42 локации, еще в 12 местах зафиксировано падение обломков. Это уже вторая атака в июне 2026, во время которой враг применяет 70 или более ракет.

Под ударом оказались жилищная, энергетическая и образовательная инфраструктура в Киеве, Днепре и Харькове. Также обстрелы пострадали Черниговская, Черкасская, Сумская, Запорожская, Донецкая и Николаевская области. В столице из-за атаки 140 000 жителей остались без света.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов по стране погибли, по меньшей мере, 11 человек, еще 53 получили ранения (из них 5 погибших и 35 раненых — в Киеве). Кроме того, в Харькове россияне цинично применили тактику «двойного удара» (double-tap), убив пятерых спасателей, прибывших на место первой атаки.

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Скрытая цель Путина: аналитика ISW

Эксперты Института изучения войны убеждены, что за этим масштабным налетом стоит не сугубо военный расчет. Владимир Путин преследует скрытую политическую и психологическую цель.

«ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин применяет массированные пакеты ударов по Киеву, пытаясь сломать волю Украины к борьбе, а также скрыть собственную слабость», — отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что с помощью кровавого террора диктатор пытается замаскировать свою неспособность оградить территорию самой России, в том числе и российскую столицу, от глубоких и болезненных ударов со стороны Украины. Массированные обстрелы украинского тыла должны создать для внутреннего российского потребителя иллюзию полной доминации Кремля, которая на самом деле хрупкая.

Напомним, в результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся под усиленной защитой Гаагской конвенции.

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Ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской лавры.

Кроме того, повреждены Художественный арсенал и киностюдия им. О Довженко.

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