Инвестиции в Украину - это инвестиции в энергобезопасность Европы - Тимченко для Bloomberg

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«Те, кто знает потенциал Украины, понимают, что она будет одним из главных контрибьюторов в энергетическую безопасность Европы благодаря большим запасам газа, газохранилищам, ветровому потенциалу и другим факторам. Это делает Украину одним из самых важных партнеров для Европы. Инвестиции в Украину сейчас – это инвестиции в энергетическую безопасность Европы», – заявил он.

Тимченко добавил, что Украина сейчас делает многое для интеграции своего энергетического рынка в европейский.

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль будет ведущей в европейской интеграции всей экономики Украины.

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«Инвесторы в Украине все больше чувствуют себя как в европейских странах с точки зрения регуляторной среды. Поэтому наш месседж: приходите в Украину, стройте в Украину и экспортируйте обратно в Европу, делая ее самодостаточной и сильной в вопросе энергетической безопасности», — подчеркнул Тимченко.

Ранее Тимченко заявлял, что инвесторы в энергетику Украины в войну получат значительные преимущества в будущем.

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