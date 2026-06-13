В РФ заявили о новой атаке дронов на Москву, у Собенина переполох: что известно

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Российские власти снова сообщили о сбитии двух беспилотников над Москвой.

Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

Собянин, в лучших «традициях» российских чиновников сразу заявил о «уничтожении» беспилотников «непобедимой» ПВО России.

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Россия регулярно сообщает об «успешном» перехвате БПЛА над своей территорией, особенно над Москвой. Однако почему-то местные все чаще жалуются на прилеты в регионе и стране.

Подробности инцидента и возможные последствия падения обломков уточняются.

Атака беспилотников в «сакральный» день для Путина — последние новости

Напомним, в ночь на 12 июня Россия подверглась масштабной атаке сотнями беспилотников, охватившей регионы от Москвы до Татарстана и приведшей к поражению стратегических предприятий российского ВПК.

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В частности, в Самарской области под ударом оказался химзавод «Тольяттикаучук», производящий компоненты для военных шин и горючего, а в татарстанском Нижнекамске дроны атаковали комплекс «Нижнекамскнефтехим», где вспыхнула ключевая установка первичной нефтепереработки АВТ-8.

Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы сбитии 231 беспилотника, в нескольких регионах вводили план «Ковёр» и закрывали аэропорты, а в Москве из-за угрозы воздушных ударов впервые за 23 года отменили традиционный праздничный концерт на Красной площади, наспех перенеся мероприятие в закрытое помещение.

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