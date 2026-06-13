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В РФ заявили о новой атаке дронов на Москву, у Собенина переполох: что известно
Москва продолжает «героически» отражать атаки дронов.
Российские власти снова сообщили о сбитии двух беспилотников над Москвой.
Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.
Собянин, в лучших «традициях» российских чиновников сразу заявил о «уничтожении» беспилотников «непобедимой» ПВО России.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Россия регулярно сообщает об «успешном» перехвате БПЛА над своей территорией, особенно над Москвой. Однако почему-то местные все чаще жалуются на прилеты в регионе и стране.
Подробности инцидента и возможные последствия падения обломков уточняются.
Атака беспилотников в «сакральный» день для Путина — последние новости
Напомним, в ночь на 12 июня Россия подверглась масштабной атаке сотнями беспилотников, охватившей регионы от Москвы до Татарстана и приведшей к поражению стратегических предприятий российского ВПК.
В частности, в Самарской области под ударом оказался химзавод «Тольяттикаучук», производящий компоненты для военных шин и горючего, а в татарстанском Нижнекамске дроны атаковали комплекс «Нижнекамскнефтехим», где вспыхнула ключевая установка первичной нефтепереработки АВТ-8.
Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы сбитии 231 беспилотника, в нескольких регионах вводили план «Ковёр» и закрывали аэропорты, а в Москве из-за угрозы воздушных ударов впервые за 23 года отменили традиционный праздничный концерт на Красной площади, наспех перенеся мероприятие в закрытое помещение.