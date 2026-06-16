Уругвай избежал поражения от Саудовской Аравии на старте ЧМ-2026

Саудовская Аравия — Уругвай / © Associated Press

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Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Уругвая в матче первого тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) завершился со счетом 1:1 .

Саудовская Аравия открыла счет на 41-й минуте — одноклубник Криштиану Роналду, защитник "Аль-Насра" Абдуллела Аль-Амри, удачно сыграл на добивании после того, как вратарь уругвайцев Фернандо Муслера отразил перед собой удар головой от Мохамеда Канно после подачи с углового.

Саудовская Аравия — Уругвай / © Associated Press

Подопечные Марсело Бьелсы пытались отыграться и создали ряд опасных моментов. На 60-й минуте Мануэль Угарте из-за пределов штрафной площадки пробил низом в дальнюю штангу.

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На 80-й минуте Уругвай таки сравнял счет — голкипер соперника Мохаммед Аль-Овайс парировал удар Федерико Виньяса головой, но Максимильяно Араухо добил мяч в ворота.

Саудовская Аравия — Уругвай / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы H сборная Испании сенсационно не сумела обыграть дебютанта Мундиалей — команду Кабо-Верде (0:0).

Во втором туре Саудовская Аравия 21 июня сыграет с Испанией, а Уругвай 22 июня будет противостоять Кабо-Верде.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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