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В США разбился стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие: что известно
В штате Калифорния потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress — один из ключевых самолетов ВВС США, способный нести как обычное, так и ядерное вооружение.
В США произошла авария стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress , являющегося одним из главных носителей ядерного оружия американских военно-воздушных сил.
Об этом пишет BBC .
Инцидент произошел 15 июня на базе Edwards Air Force Base в штате Калифорния. По информации американских военных, самолет разбился вскоре после взлета примерно в 11:20 по местному времени.
На место немедленно прибыли экстренные службы. Пока официальной информации о количестве членов экипажа, их состоянии или возможных погибших пока не обнародовали.
После аварии военная база временно закрыла аэродром, а все направлявшиеся туда самолеты перенаправили на другие объекты. Также был приостановлен доступ гражданских посетителей.
B-52 Stratofortress – это дальний стратегический бомбардировщик, находящийся на вооружении США с 1955 года. Самолет может выполнять как обычные боевые миссии, так и нести ядерное вооружение, оставаясь важной частью американского военного сдерживания.
Причины катастрофы выясняются. Это первая авария самолета B-52 за последнее десятилетие.
Напомним, что в России разбился стратегический самолет-бомбардировщик Ту-22М3.