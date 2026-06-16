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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В США разбился стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие: что известно

В штате Калифорния потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress — один из ключевых самолетов ВВС США, способный нести как обычное, так и ядерное вооружение.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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B-52

B-52 / © Википедия

В США произошла авария стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress , являющегося одним из главных носителей ядерного оружия американских военно-воздушных сил.

Об этом пишет BBC .

Инцидент произошел 15 июня на базе Edwards Air Force Base в штате Калифорния. По информации американских военных, самолет разбился вскоре после взлета примерно в 11:20 по местному времени.

На место немедленно прибыли экстренные службы. Пока официальной информации о количестве членов экипажа, их состоянии или возможных погибших пока не обнародовали.

После аварии военная база временно закрыла аэродром, а все направлявшиеся туда самолеты перенаправили на другие объекты. Также был приостановлен доступ гражданских посетителей.

B-52 Stratofortress – это дальний стратегический бомбардировщик, находящийся на вооружении США с 1955 года. Самолет может выполнять как обычные боевые миссии, так и нести ядерное вооружение, оставаясь важной частью американского военного сдерживания.

Причины катастрофы выясняются. Это первая авария самолета B-52 за последнее десятилетие.

Напомним, что в России разбился стратегический самолет-бомбардировщик Ту-22М3.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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