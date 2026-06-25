Зірка збірної Англії уникнув вилучення за новим правилом ФІФА на ЧС-2026

Джуд Беллінгем / © Associated Press

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Зірковий півзахисник мадридського "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем уникнув вилучення за новим правилом на чемпіонаті світу-2026.

Інцидент стався під час матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Гани (0:0).

На 38-й хвилині зустрічі Беллінгем спілкувався з ганським нападником Джорданом Аю, прикривши рот рукою.

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Незважаючи на те, що новими правилами ФІФА це карається червоною карткою, головний арбітр поєдинку Саїд Мартінес не застосував жодних дисциплінарних санкцій до гравця.

За інформацією джерел ESPN, суддівська бригада розцінила цей епізод як неконфліктний. Саме відсутність агресивної або провокаційної поведінки стала ключовим фактором під час ухвалення рішення не вилучати Беллінгема.

Зазначимо, що 20 червня в матчі Туреччина — Парагвай арбітр вилучив з поля вінгера парагвайців Мігеля Альмірона, який звернувся до захисника турків Мерта Мюльдюра, також прикривши рот рукою.

Так зване "Правило Вінісіуса" було запроваджено після того, як у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 між мадридським "Реалом" і лісабонською "Бенфіка" спалахнув расистський скандал між Вінісіусом Жуніором і Джанлукою Престіані — аргентинець прикрив рот рукою і нібито назвав бразильця "мавпою".

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Після другого туру збірна Англії з 4 очками лідирує у квартеті L, випереджаючи Гану (4), Хорватію (3) та Панаму (0). У заключному турі "Три леви" 28 червня зіграють з панамцями.

Раніше повідомлялося, що шаман з Гани прокляв головну зірку збірної Англії перед матчем ЧС-2026.

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