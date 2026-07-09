Салат из кабачков за считанные минуты: простой летний рецепт, покоряющий с первой ложки

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В сезон свежих овощей хочется готовить блюда, сочетающие простоту, пользу и насыщенный вкус. Одним из таких вариантов является салат из запеченных кабачков и помидоров. Благодаря запеканию овощи становятся нежными, ароматными и приобретают легкую сладковатую нотку, а свежая зелень и заправка удачно подчеркивают их вкус.

Такой салат можно подавать как самостоятельный легкий ужин, гарнир к мясу или рыбе или даже в качестве закуски на праздничный стол. Как приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления понадобятся:

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2 молодые кабачки;

2–3 больших помидора;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

горсть свежей петрушки или базилика;

50-70 г феты или брынзы (по желанию);

соль;

черный молотый перец;

1 ч. л. лимонного сока или бальзамического уксуса.

Все продукты доступны, а их сочетание создает яркий летний вкус без излишних сложностей.

Как правильно запечь кабачки

Помойте кабачки и нарежьте кружочками или большими полукольцами толщиной примерно один сантиметр. Противень застелите пергаментом, выложите овощи в один слой, сбрызните половиной оливкового масла, посолите и добавьте немного черного перца.

Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20–25 минут. За это время кусочки станут мягкими, а края слегка подрумянятся. После приготовления дайте им остыть до теплого состояния.

Подготовка других составляющих

Помидоры нарежьте большими дольками или кубиками. Если используете очень сочные плоды, лишнюю жидкость можно слить, чтобы блюдо не стало водянистым.

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Чеснок мелко измельчите или пропустите через пресс. Зелень промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Фету или брынзу раскрошите руками на небольшие кусочки.

Как собрать салат

В большой миске аккуратно смешайте запеченные кабачки с помидорами. Добавьте зелень, чеснок и творог. Отдельно приготовьте простую заправку: смешайте остаток оливкового масла с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Полейте овощи и осторожно перемешайте, чтобы сохранить их форму.

Перед подачей оставьте салат на 10–15 минут. За это время ингредиенты обменяются ароматами, а вкус станет насыщеннее.

Чем можно дополнить рецепт

Это блюдо легко адаптировать к собственным предпочтениям. К ней отлично подходят:

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обжаренные кедровые орешки;

грецкие орехи;

маслины;

рукола;

свежий шпинат;

семена кунжута;

несколько капель меда в заправке для лёгкой сладкой нотки.

Любители более сытных блюд могут добавить запеченное куриное филе или кусочки слабосоленого лосося.

Полезные советы

Для этого рецепта лучше всего выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой. Они имеют нежную структуру и не нуждаются в очищении.

Помидоры должны быть спелыми, но достаточно плотными, чтобы хорошо держали форму после нарезки.

Салат одинаково подходит теплым и полностью охлажденным, поэтому его можно приготовить заранее перед приходом гостей.

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