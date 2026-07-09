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В последнее время туристы в Италии всё чаще сталкиваются со скрытыми ловушками и новыми схемами обмана, которые существенно удорожают их отдых. Несмотря на доступные цены на авиабилеты, местная индустрия скрывает множество неожиданных платежей, с которыми путешественники не сталкивались ни в одной другой стране Европы.

Об этом пишет Daily Mail.

Во время отпуска в Италии путешественники регулярно сталкиваются с неожиданными сборами и мелкими махинациями, которые быстро истощают бюджет. В ресторанах к итоговому счёту часто добавляют лишние напитки, а также автоматически включают так называемое «коперто» — обязательную плату за обслуживание и накрытие стола.

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Кроме того, в соцсетях туристы активно жалуются на хитрые уловки в кафе, где продавцы требуют отдельную доплату за каждую добавку к мороженому, например сливки, фрукты или орехи. Из-за подобных схем обычный десерт порой превращается в золотой: известен случай, когда двое американцев были вынуждены заплатить за несколько порций мороженого рекордные 44 евро.

Речь идет о случае, когда молодая пара посещала римскую площадь Пьяцца-Навона. Мужчина и женщина заказали два морожених, каждое из которых состояло из двух шариков, по цене 12 евро. Однако они получили два морожених по три шарика каждое по 12 евро, что составляет 4 евро за шарик. В кафе также добавили взбитые сливки за дополнительные 2 евро, маленький макарон за 3 евро и маленький канноли за 5 евро. Цена одного такого лакомства составила 22 евро.

Женщина поняла, что её обманули, только когда увидела чек. По словам туристки, в магазине мороженого создавалось впечатление, что дополнительные лакомства должны быть бесплатными.

Любителям делиться едой в итальянских заведениях также стоит быть готовыми к отдельной оплате за разделение блюда. Путешественники жалуются, что рестораны часто взимают за это дополнительную плату. Настоящий резонанс вызвал случай на озере Комо, где с пары сняли 2 евро просто за то, что им разрезали сэндвич пополам. Владелец кафе отверг обвинения и заявил, что за дополнительную работу — две тарелки вместо одной и лишние салфетки — нужно платить.

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Осторожность не помешает и при покупке сувениров. Так, одна из туристок рассказала в сети, как приобрела браслет и ожерелье, но из-за собственной невнимательности осталась без части покупки. Продавец воспользовался тем, что женщина отвлеклась на разговор с сестрой, и просто «забыл» положить в пакет уже оплаченное ожерелье.

Многие туристы уверены, что постельное белье и полотенца автоматически входят в стоимость гостиничного номера, однако в Италии это не всегда так. Путешественники делятся на Tripadvisor историями о скрытых сборах при бронировании жилья, например, во Флоренции. Проверяя наличие кондиционера или сейфа, люди обычно даже не подозревают, что за простыни придется платить отдельно.

Так, один из отдыхающих рассказал, что во время поездки в Рим с его компании из трёх человек дополнительно взимали 34 евро только за пользование постельным бельём и полотенцами.

Советы для украинцев за рубежом — последние новости

Эксперт по финансам Эндрю Хаггер предупреждает туристов: невнимательность в отпуске может обойтись дороже из-за карманников, поэтому стоит хранить запасные карты в гостиничном сейфе и планировать дневной бюджет только в виде небольшой суммы наличных. Также он советует всегда оплачивать покупки в местной валюте, чтобы избежать невыгодного обмена, и заранее узнать о банковских комиссиях за рубежом.

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Кроме того, украинцам, планирующим выезд за границу летом, рекомендуют пересекать пункты пропуска в утренние часы будней, чтобы избежать огромных очередей, которые традиционно нарастают по выходным.

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