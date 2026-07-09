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В романтичном платье с кружевом и обнаженным животом: роскошная Зендея на премьере "Одиссеи" в Париже
29-летняя актриса выглядела невероятно в кастомном наряде в будуарном стиле от Louis Vuitton.
Зендея вместе с коллегами представила новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в Париже.
Перед фотографами звезда появилась в роскошном наряде, который специально для этой премьеры создал Дом моды Louis Vuitton. На актрисе было романтичное молочно-белое платье макси, украшенное нежным кружевом, в будуарном стиле.
Наряд имел пикантное декольте, тонкие флористические бретели, большой вырез на животе и высокий разрез сбоку, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.
Сверху Зендея надела эффектное объемное болеро с длинными рукавами, многослойными воланами и кружевом. Этот эффектный элемент превратил наряд актрисы в настоящее произведение искусства.
Свой образ знаменитость дополнила атласными туфлями жемчужного оттенка на шпильках, а также драгоценными украшениями от Messika — роскошным колье с сапфиром и бриллиантами, бриллиантовыми серьгами-пуссетами и кольцами.
Зендея заплела волосы в две гладкие косы, переплетенные вокруг головы в виде венка. Макияж ей сделали с использованием светло-голубых теней и нюдовой помады с коричневым контуром.
Напомним, Зендея сыграла богиню Афину в фильме «Одиссея». Картина выйдет на украинские экраны уже 16 июля.