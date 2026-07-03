Как выехать из Украины без очередей: в ГПСУ назвали лучшее время для пересечения границы

Лучшее время для пересечения границы летом / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Украинцы, которые планируют путешествия за границу летом, должны готовиться к возможным большим очередям на пропускных пунктах Как выехать из Украины без очереди и какой период времени лучше выбрать для пересечения границы?

Больше об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Укринформе.

Как пройти украинскую границу без очередей: советы ГПСУ

По словам Демченко, украинцам советуют планировать поездки на утренние часы в будние дни, поскольку в выходные количество путешественников увеличивается в разы.

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«Лучше выбирать для пересечения границы утренние часы в будни и по возможности не пересекать границу в выходные, потому что именно в субботу и воскресенье пассажиропоток растет значительно больше, чем мы имеем его в будни при увеличенном пассажиропотоке уже в июне в течение летнего периода», — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ также отметил, что в течение июня количество людей, выехавших из Украины, выросло на 200 тысяч человек.

По прогнозам пограничников, изменение динамики пассажиропотока в сторону увеличения въезда в страну ожидается в августе, когда граждане будут массово возвращаться из летних отпусков.

Ситуация на границах Украины — последние новости:

Напомним, что на румынском паромном пункте пропуска «Исакча» зафиксировали значительное скопление автомобилей в обоих направлениях — как на въезд в Румынию, так и на выезд из страны. Поэтому Государственная пограничная служба Украины призвала водителей и путешественников учитывать ситуацию на румынской стороне во время планирования международных поездок.

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В то же время, украинский паромный пункт пропуска «Орловка» работает в штатном режиме и обеспечивает ритмичность пропуска. По состоянию на 1 июля очереди на территории Украины нет, а сам паром курсирует по определенному графику круглосуточно.

Также из-за летнего сезона существенно увеличился пассажиропоток на украинской границе, и именно на польском направлении формируются наибольшие очереди. По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, всего на границу с Польшей приходится 50% от всего пассажиропотока Украины, как на выезд из страны, так и на въезд в нее.

Спикер также отметил, что украинские пограничники отвечают только за собственные пункты пропуска и не берутся оценивать скорость работы коллег из соседних стран. По его словам, польская сторона руководствуется нормами своего законодательства, поэтому оценить тщательность и скорость пропускных операций по ту сторону границы могут непосредственно только те, кто сами его пересекают.

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