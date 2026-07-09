Астрологический прогноз на 9 июля

Медведь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к работе над глобальными проектами, принимать решения и общаться — как с коллегами, так и с друзьями или близкими людьми.

Символ дня: Медведь.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, гроссуляр.

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За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним можно относиться легкомысленно.

Питание дня: день, когда нужно употреблять как можно меньше жидкости, причем, это касается не только воды, но и первых блюд, жажду рекомендуется утолять при помощи сочных фруктов.

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

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Дачные работы дня: можно заниматься санитарной обрезкой плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно молиться античным и языческим богам

Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются, поэтому особого внимания на них можно не обращать

Табу дня: нельзя отправляться в поездки любого характера –успешными они не станут.

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Цитата дня: «Доверие невинных — самый полезный инструмент лжеца» (Стивен Кинг).

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