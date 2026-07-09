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Астрологический прогноз на 9 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к работе над глобальными проектами, принимать решения и общаться — как с коллегами, так и с друзьями или близкими людьми.
Символ дня: Медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.
Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, гроссуляр.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним можно относиться легкомысленно.
Питание дня: день, когда нужно употреблять как можно меньше жидкости, причем, это касается не только воды, но и первых блюд, жажду рекомендуется утолять при помощи сочных фруктов.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно заниматься санитарной обрезкой плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно молиться античным и языческим богам
Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются, поэтому особого внимания на них можно не обращать
Табу дня: нельзя отправляться в поездки любого характера –успешными они не станут.
Цитата дня: «Доверие невинных — самый полезный инструмент лжеца» (Стивен Кинг).
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