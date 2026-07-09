Астролог назвал знаки Зодиака, которые зарабатывают больше, чем тратят

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В результате одни могут похвастать внушительной заначкой, а другие с трудом сводят концы с концами, перебиваясь от зарплаты до зарплаты.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые зарабатывают больше, чем тратят.

Дева

Девы, получив очередную выплату, не спешат расставаться с заработанным — они делают паузу, в течение которой распределяют свои средства по разным «конвертам», предусматривающим не только траты на питание или коммунальные услуги, но и — в обязательном порядке — откладывают значительную сумму — например, «на мечту».

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Козерог

Козероги — самый экономный знак Зодиака, его педставители часто ограничивают себя в тратах, которые они считают излишними, поэтому, на их взгляд, без них легко обойтись. Неудивительно, что в результате они оказываются обладателями значительной суммы денег, которые они в свою очередь заставляют работать –например, в виде депозитов.

Телец

Тельцы — самые запасливые представители Зодиака: благодаря своей практичности, они никогда не остаются без средств к существованию. Прежде чем потратить заработанное, они тщательно взвешивают необходимость покупки и, как следствие, всегда находят в своих «закромах» необходимые ресурсы, прежде всего финансовые.

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