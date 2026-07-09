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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які заробляють більше, ніж витрачають

Баланс доходів і витрат у кожного з нас свій — він зумовлений багатьма особистісними якостями.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У результаті одні можуть похвалитися чималим заощадженням, а інші ледве зводить кінці з кінцями, перебиваючись від зарплати до зарплати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які заробляють більше, ніж витрачають.

Діва

Діви, отримавши чергову виплату, не поспішають розлучатися із заробленим — вони роблять паузу, під час якої розподіляють свої кошти між різними «конвертами», що передбачають не лише витрати на харчування чи комунальні послуги, а й — обов’язково — відкладають значну суму — наприклад, «на мрію».

Козоріг

Козороги — найекономніший знак зодіаку, його представники часто обмежують себе у витратах, які вони вважають зайвими, тому, на їхню думку, без них легко обійтися. Не дивно, що в результаті вони стають власниками значної суми грошей, які, зі свого боку, змушують працювати — наприклад, у вигляді депозитів.

Телець

Тельці — найзавбачливіші представники зодіаку: завдяки своїй практичності вони ніколи не залишаються без засобів до існування. Перш ніж витратити зароблене, вони ретельно зважують необхідність закупу і, як наслідок, завжди знаходять у своїх «засіках» необхідні ресурси, насамперед фінансові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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