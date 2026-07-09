Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто тиснути на оточуючих

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У стосунках з оточенням також пануватимуть мир і злагода, особливо якщо ми не будемо тиснути на когось.

Сьогодні, 9 липня, у представників усіх знаків Зодіаку пануватиме мир у стосунках з оточенням, але трьом із них для цього дуже важливо не тиснути на оточуючих.

Овен

Овни під час конфліктних ситуацій спалахують, як сірник. Щоправда, вони й «згасають» досить швидко, але за час спалаху можуть так натиснути на свого партнера, що той потім довго не може оговтатися. Сьогодні такий «трюк» може призвести навіть до небажаного розставання.

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Рак

Раки здаються ласкавими й ніжними, що насправді так і є, але це аж ніяк не виключає їхньої здатності чинити тиск на партнера. І той факт, що вони роблять це у своєму стилі — зі сльозами, скаргами та докорами — нікому не полегшує життя, а сьогодні й зовсім може довести близьких до нервового зриву.

Діва

Діви — майстри психологічного тиску: вони не влаштовуватимуть істерик, але, зберігаючи крижаний спокій, зроблять життя людини, що перебуває поруч, справді нестерпним. Сьогодні зірки радять їм спробувати увімкнути режим «лайт» — так вони швидше досягнуть свого.

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