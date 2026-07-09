Що приготувати зі свіжих вишень: топ-3 простих рецептів, які варто спробувати цього літа

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Літо — найкращий час, щоб насолодитися свіжими вишнями. Ці соковиті ягоди чудово смакують не лише самі по собі, а й стають основою для десертів, випічки та прохолодних напоїв. Завдяки характерній кислинці вони додають стравам яскравого смаку й аромату.

Якщо врожай виявився щедрим або ви придбали забагато ягід на ринку, саме час урізноманітнити домашнє меню. У матеріалі ТСН.ua — три прості рецепти, які легко приготувати навіть без особливих кулінарних навичок.

1. Вишневий клафуті — ніжний французький десерт

Клафуті — традиційна випічка, що поєднує соковиті ягоди та повітряне тісто. Після запікання вона нагадує щось середнє між пирогом і запіканкою.

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Інгредієнти:

400 г свіжих вишень;

3 яйця;

100 г цукру;

100 г борошна;

250 мл молока;

30 г вершкового масла;

дрібка солі;

ванільний цукор за смаком.

Як приготувати

Помийте ягоди та видаліть кісточки. Яйця збийте разом із цукром і ваніллю до легкої піни. Додайте молоко, поступово всипте просіяне борошно та ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть підготовлені плоди та залийте рідким тістом. Випікайте близько 35–40 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею десерт можна посипати цукровою пудрою.

2. Освіжаючий лимонад із вишнями та м’ятою

У спекотний день такий напій чудово втамовує спрагу й має насичений ягідний аромат.

Інгредієнти:

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300 г свіжих вишень;

1 лимон;

1 літр холодної води;

2–3 ст. л. меду або цукру;

кілька гілочок м’яти;

лід.

Покрокове приготування

Видаліть кісточки з ягід і подрібніть м’якоть блендером. Отримане пюре процідіть через сито, щоб позбутися шкірки. Додайте лимонний сік, мед або цукор, влийте воду та добре перемішайте. Перед подачею покладіть у склянки кубики льоду й листочки м’яти. Напій стане ще ароматнішим, якщо залишити його в холодильнику на 30 хвилин.

3. Сирний десерт зі свіжими вишнями без випікання

Коли не хочеться вмикати духовку, цей рецепт стане справжньою знахідкою.

Інгредієнти:

300 г кисломолочного сиру;

200 г вишень без кісточок;

150 мл натурального йогурту;

2 ст. л. меду;

50 г подрібненого печива;

жменя горіхів для прикрашання.

Як готувати

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Збийте сир, йогурт і мед до однорідної кремової маси. На дно склянок насипте крихту печива, зверху викладіть сирний крем. Наступним шаром додайте ягоди. Повторіть шари ще раз, після чого прикрасьте десерт горіхами та кількома цілими вишнями. Перед подачею поставте його в холодильник щонайменше на годину.

Як обрати найсмачніші вишні

Для приготування десертів і напоїв найкраще підходять стиглі ягоди насиченого бордового кольору. Вони повинні бути пружними, без пошкоджень і слідів псування.

Якщо плануєте використовувати плоди у випічці, варто видалити кісточки заздалегідь. Це значно спростить процес приготування та зробить готову страву комфортнішою для подачі.

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