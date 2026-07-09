Сніданок, який герцог готує сам: що вважає за краще їсти вранці принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Принцу Гаррі дуже пощастило тому, що його дружина Меган Маркл прихильниця здорового способу життя.

Раніше Меган публічно вже говорила, що її чоловік і син принц Арчі люблять їсти на сніданок яйця з беконом.

У своєму серіалі про стиль життя на Netflix «З любов’ю, Меган» герцогиня Сассекська розповіла про кулінарні особливості їхньої родини. 44-річна Меган зізналася, що принц Гаррі готує «відмінні сніданки», але є одна страва, яку він, за її словами, готує особливо добре.

Реклама

В епізоді, де вона готувала разом зі своїми подругами Келлі Маккі Зайфен та Ебігейл Спенсер, яка відзначала день народження разом із Меган, вона ненадовго згадала свого чоловіка, сказавши: «Він чудово приготував яєчню-бовтанку днями».

Келлі Маккі Зайфен та Меган Маркл / © Getty Images

Хоча на перший погляд це здається простою стравою, приготувати яєчню-бовтанку може бути складно оманливо, особливо враховуючи вічні суперечки про те, чи готувати її швидко на сильному вогні або повільно на слабкому — за бажання це може зайняти менше трьох хвилин, пише журнал Оk!.

Принц Гаррі переїхав до Америки в березні 2020 року і, на думку експертів, веде набагато здоровіший спосіб життя. Замість «піци та фастфуду» Гаррі тепер їсть «кіноа та капусту кале». Експерт з поведінкової медицини Даррен Стентон так прокоментував його нову дієту: «В останні роки повідомлялося, що Гаррі відмовився від шкідливої їжі, включаючи піцу. Зараз він переймає каліфорнійський спосіб життя, харчуючись здоровішою їжею, наприклад, великою кількістю фруктів і попиваючи зелені смузі. Особливо йому подобаються домашні страви, які готує дружина Меган.

Меган і Гаррі та їхня дочка Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, який сніданок їсть принц Вільям.

Реклама

Новини партнерів