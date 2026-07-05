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Королева Єлизавета II щодня снідала однією і тією ж стравою і прожила 96 років: що це за їжа
Королева Єлизавета II протягом свого сімдесятирічного правління мала доступ до вишуканої кухні, однак один із її щоденних ритуалів був напрочуд простий — і це сніданок.
Покійна королева, що носила титул монарха, що править найдовше у Великій Британії до своєї смерті у віці 96 років у вересні 2022 року, як повідомляється, починала більшу частину своїх днів з поживної їжі, яка, як вважається, сприяє довголіттю.
Згідно з повідомленнями організації British Heritage, королева Єлизавета часто обирала порцію пластівців Special K зі свіжими фруктами як свій улюблений сніданок. Кажуть, що ці прості пластівці регулярно з'являлися на її сніданку перед тим, як вона приступала до напруженого графіку офіційних обов'язків, пише журнал Ок!.
Фахівці в галузі охорони здоров'я постійно наголошують на перевагах включення фруктів у збалансований та поживний раціон. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії зазначає, що фрукти містять необхідні вітаміни, мінерали та харчові волокна, які підтримують загальне самопочуття та можуть знизити ймовірність розвитку таких захворювань, як хвороби серця, інсульт та деякі види раку.
Вважається, що асортимент фруктів, що подаються королеві на сніданок, змінювався залежно від сезону та доступності продуктів. Свіжі ягоди, банани та подібні фрукти містять велику кількість антиоксидантів - речовин, що захищають клітини організму від шкідливого впливу нестабільних молекул, які називаються вільними радикалами.
Схожі сніданки полюбляють королева Камілла та принцеса Уельська Кейт.