В Третьем армейском корпусе показали пораженный российский Су-35 (видео)

Су-35

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Военные обнародовали кадры, на которых, по их словам, тлеет российский истребитель Су-35 . В корпусе приветствовали Воздушные силы Украины с успешным поражением вражеского самолета.

Об этом сообщил Третий армейский корпус .

Других деталей по поводу обстоятельств поражения, места падения самолета или судьбы экипажа пока не сообщают.

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Су-35 — многоцелевой российский истребитель, используемый РФ, в частности, для ударов по Украине и прикрытие своей авиации.

Избиение российского самолета на Курщине: что известно

В субботу, 7 июня, на Курске украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.

Между тем эксперты Defense Express предполагают, что сбить самолет могли так называемым «бродящим Patriot».

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Ранее украинская Служба безопасности провела операцию «Паутина». Тогда украинские дроны поразили цели на четырех авиабазах РФ, которые находятся в тылу. Как следствие, уничтожено более 40 вражеских самолетов, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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