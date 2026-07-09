На Украину надвигается опасное наступление непогоды: станет только холоднее, где обрушится мощный циклон (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В четверг, 9 июля, активный циклон принесет в Украину заметное похолодание, шквалистый ветер и периодические дожди с грозами по всей территории страны.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 9 июля в Украине будет прохладно. Столбики термометров ночью будут показывать от +12 до +18 градусов тепла, на западе будет прохладнее — там ожидается до +10 градусов тепла.

В течение дня в большинстве областей Украины температура воздуха составит от +18 до +24 градусов тепла, на юге — до +26 градусов, в Луганской и Донецкой областях будет несколько теплее — там ожидается от +27 до +30 градусов тепла. В западных областях 9 июля столбики термометров будут показывать от +17 до +19 градусов тепла.

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«Завтра дожди — повсеместно по Украине, периодические, конечно, разве что днём в центральной части — больше прояснений», — прогнозирует Диденко.

Между тем руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что активный холодный атмосферный фронт циклона «Bernadette» уже находится на территории Украины.

По прогнозу синоптика, 9 июля дожди будут носить локальный характер, а температура воздуха снизится — до +9…+14 градусов тепла ночью и +18…+23 градусов тепла днём.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики отмечают, что над территорией страны будут находиться прохладные влажные воздушные массы в нестабильном состоянии, что и обусловит соответствующие погодные условия. В большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами.

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Ночью осадков будет меньше, а вот днём из-за усиления конвекции их количество увеличится, и в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

На Левобережье пройдут умеренные дожди с грозами, а в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются сильные ливни. Днём в восточных регионах и в Днепропетровской области местами выпадет град и поднимется шквальный ветер. В связи с такими опасными метеорологическими явлениями в этих регионах объявленпервый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 9 июля / © Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла, а днём температура воздуха поднимется до +23…+28 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 9 июля / © Укргидрометцентр

Отметим, что во многих южных и некоторых западных регионах Украины 9 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во многих регионах Украины 9 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 9 июля.

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