Чем могли сбить вражеский Су-35: Defense Express назвал варианты

Российский самолет Су-35. Фото иллюстративное / © flickr.com

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Сегодня 7 июня Воздушные силы сообщили, что украинские военные на Курском направлении сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский истребитель, деталей в ПС не уточнили.

Поэтому военный портал Defense Express проанализировал, с помощью чего поразили такую «жирную» цель.

Наименее вероятным вариантом, чем именно был сбит Су-35, эксперты считают применение истребителя Mirage. В издании напоминают, что для уничтожения воздушных целей Mirage-2000-5 может использовать ракеты MICA с дальностью до 80 км, которые могут быть в версии радиолокационной или инфракрасной головкой самонаведения.

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Однако ее дальность ограничивается 60-80 км. Поэтому Воздушные силы вряд ли стали использовать Mirage в таком сценарии.

Французский истребитель Mirage. Фото иллюстративное / © Associated Press

Еще одним вероятным вариантом в издании использование истребителей F-16. Тем более, ранее в сети уже распространялось изображение этого самолета в небе над Украиной, на котором можно было увидеть одну ракету AIM-120C AMRAAM вместо двух.

Эксперты объясняют, что такое изображение свидетельствует о том, что F-16 выполнял задание по прикрытию ударной группы и предположительно осуществил пуск ракеты по вражескому самолету. В версии AIM-120C-8 говорится о дальности применения до 160 км.

Третья версия — вариант с так называемым «блуждающим Patriot», который называют одним из наиболее вероятных.

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Ранее сообщалось, что украинский дрон Magura в Черном море уничтожил российский истребитель.