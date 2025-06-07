Чим могли збити ворожий Су-35: Defense Express назвав варіанти

Російський літак Су-35. Фото ілюстративне / © flickr.com

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Сьогодні 7 червня, Повітряні сили повідомили, що українські військові на Курському напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як само вдалося знищити ворожий винищувач, деталей у ПС не уточнили.

Тому військовий портал Defense Express проаналізував, за допомогою чого уразили таку «жирну» ціль.

Найменш ймовірним варіантом, чим саме було збито Су-35, експерти вважають застосування винищувача Mirage. У виданні нагадують, що для знищення повітряних цілей Mirage-2000-5 може використовувати ракети MICA з дальністю до 80 км, які можуть бути у версії із радіолокаційною або інфрачервоною головкою самонаведення.

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Проте її дальність обмежується 60-80 км. Тому Повітряні сили навряд чи стали бвикористовувати Mirage у такому сценарії.

Французький винищувач Mirage. Фото ілюстративне / © Associated Press

Ще одним ймовірним варіантом у виданні використання винищувачів F-16. Тим паче, раніше у мережі вже ширилося зображення цього літака в небі над Україною, на якому можна було побачити одну ракету AIM-120C AMRAAM замість двох.

Експерти пояснюють, що таке зображення свідчить про те, що F-16 виконував завдання з прикриття ударної групи і ймовірно здійснив пуск ракети по ворожому літаку. У версії AIM-120C-8 йдеться про дальність застосування до 160 км.

Третя версія — варіант із так званим «блукаючим Patriot», який називають одним з найбільш ймовірних.

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Раніше повідомлялося, що український дрон Magura у Чорному морі знищив російський винищувач.